Pojednávanie s Porošenkom sa odročilo: Exprezident tvrá na tom, že ide o politické prenasledovanie

Okresný súd v Kyjeve odročil pojednávanie o uvalení väzby na bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka na stredu 19. januára. Informovali o tom v pondelok večer agentúry AP a TASS.

Porošenko, ktorý je poslancom parlamentu za stranu Európska solidarita, pricestoval v pondelok z Poľska do Kyjeva, kde mal súdne pojednávanie v kauze vlastizrady. Po niekoľkých hodinách súd odročil pojednávanie o jeho prípadnom vzatí do vyšetrovacej väzby na stredu.

Pred odletom z Varšavy Porošenko v rozhovore s novinármi vyhlásil, že neverí, že by mohol byť po návrate do Kyjeva zatknutý. Napriek tomu pripustil, že súd by ho mohol poslať do väzenia. Vyhlásil tiež, že v jeho prípade ide o bezdôvodné politické prenasledovanie. Deklaroval, že urobí všetko pre to, aby "mohol pokračovať vo svojej politickej činnosti čo najefektívnejšie".

Porošenko (56) je podľa vyšetrovateľov podozrivý, že v rokoch 2014 a 2015 počas výkonu funkcie prezidenta pomohol samozvaným subjektom Donecká ľudová republika a Luhanská ľudová republika pri predaji uhlia za 1,5 miliardy hrivien (48 mil. eur) Kyjevu. V prípade uznania viny by mu za vlastizradu hrozilo 15 rokov väzenia.

Okresný súd v Kyjeve 6. januára nariadil v tejto kauze zadržanie majetku bývalého prezidenta. Toto opatrenie sa týka jeho bytov v mestách Vinnycia a Kyjev, usadlosti v Kozyne, pozemkov, ako aj akcií súkromných spoločností.