Ukrajina je vyzbrojená a pripravená na inváziu! Británia krajine dodáva zbrane i vojakov

Británia v pondelok uviedla, že dodáva Ukrajine protitankové zbrane, aby pomohla posilniť jej obranyschopnosť v prípade potenciálnej invázie, informovala agentúra Reuters.

"Rozhodli sme sa dodať Ukrajine ľahké protipancierové obranné zbraňové systémy," uviedol britský minister obrany Ben Wallace v parlamente. Zároveň dodal, že prvé obranné systémy dorazili na Ukrajinu už v pondelok, pričom malý počet britských vojakov bude na Ukrajine na krátke časové obdobie poskytovať tréning.

Wallace nešpecifikoval presný typ zbraní, ktoré Británia Ukrajine poslala, uviedol však, že "to nie sú to strategické zbrane", ale zbrane určené na "sebaobranu", ktoré "nepredstavujú pre Rusko hrozbu". Podľa Wallacea ide o zbrane krátkeho dosahu, ktoré sa stanú súčasťou obranného mechanizmu Ukrajiny v prípade, ak by na jej územie "vpadli tanky".

Mnohé západné krajiny sa obávajú, že Rusko si pripravuje zámienku na to, aby mohlo napadnúť Ukrajinu. Moskva odmieta, že plánuje útok, avšak podľa agentúry Reuters uviedla, že môže podniknúť nešpecifikované vojenské kroky v prípade, ak Západ odmietne Ruskom žiadané bezpečnostné garancie. Tie okrem iného zahŕňajú aj požiadavku, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Severoatlantickej aliancie.

Minulotýždňové rokovania Ruska so Spojenými štátmi a organizáciou NATO neboli prelomové a Kyjev požiadal západné krajiny o zbrane, aby sa mohol brániť, píše Reuters. Wallace tiež uviedol, že pozval ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v nadchádzajúcich týždňoch na návštevu Londýna, aby spoločne prediskutovali krízu týkajúcu sa Ukrajiny. Šéf britského rezortu obrany však nevie, či jeho ruský náprotivok toto pozvanie príjme.