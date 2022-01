Najprv očarujúci mladík, no skrýval veľké tajomstvo: Z online randenia sa stala nočná mora

Láskychtivá žena rozpovedala svoj zážitok: „Snažila som sa nájsť lásku v New Yorku. Na online zoznamke som sa spoznala s pohľadným mužom. V profile mal uvedené, že je normálny, čestný, zábavný chlap, ktorý hľadá skutočný a dlhotrvajúci vzťah.“

Očarujúci mladík, ktorý podľa všetkého disponuje vlastnosťami, po ktorých u partnera túži každá žena ďalej uviedol, že sa nebojí úprimnej komunikácie. Svoje pocity vraj vie prejaviť a bojuje za presadenie svojich zásad. „Vraj hľadá niekoho, s kým by mohol čeliť svetu,“ vysvetľuje žena.

Počas toho, ako sa nádejný párik zoznamoval písaním na internete, muž bol vraj na návšteve rodiny, v Poľsku. Preto sa nemohli stretnúť osobne. Kým bol mladík na opačnej strane sveta, vymenili si stovky správ, hlasových odkazov i fotiek. „Dokázali sme sa rozprávať 2 hodiny, nonstop!“ vysvetľuje žena. No to, čo sa stalo potom, je prinajmenšom bizarné!

„Začal mi posielať neuveriteľne zamilované správy, doslova ma nimi bombardoval, nebolo to normálne,“ tvrdí, a popritom ukazuje mimoriadne dlhý text od spomínaného nápadníka. Časť textu znie: „Moje city k tebe sú pravé a čisté. Netuším, čím to je, no vďaka tebe sa cítim inak. Nikdy som si nemyslel, že v sebe mám takéto pocity. Odhalila si ich až ty. Šiel by som za tebou aj na kraj sveta. Ubíja ma, že ťa nemôžem vidieť osobne.“