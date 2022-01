Prišiel z budúcnosti a chce nás sa varovať! Cestovateľ v čase prezradil, aké 3 hrôzy nás čakajú

Na TikToku používateľov prekvapilo pomerne bizarné video od údajného cestovateľa v čase. Krátky klip videlo viac ako 4 milióny ľudí a rýchlo sa šíril internetom. Takéto zlovestné predpovede nám prináša konšpirátor, ktorý vystupuje pod prezývkou @pasttimetravel. Treba však povedať, že svoje tvrdenia nemá podložené nezvratnými faktami.

Ako spomína portál The Sun, autor videa varuje fanúšikov, nech si poriadne zapamätajú dátumy, ktoré sa chystá prezradiť. „Považujú ma za falošného cestovateľa v čase, ale ja môžem dokázať, že všetko, čo tvrdím je pravda. Len si zapamätajte tieto dátumy. Potom si na mňa spomeniete,“ hrdo sa obhajuje dotyčný konšpirátor. Tak na toto sa podľa neho máme pripraviť.

„15. marca 2022 vybuchne sopka a vytvorí oblak popola, ktorý pokryje polovicu sveta,“ prezentuje cestovateľ časom. Jeho nasledujúce tvrdenia nie sú o nič pozitívnejšie: „28. júna 2022 zmizne lietadlo. Po mesiaci sa znova objaví, no všetci pasažieri budú tvrdiť, že let trval len 3 hodiny. 2.augusta 2022 nadviažeme kontakt s podzemnou civilizáciou.“ Toto tvrdenie je azda najstrašidelnejšie, pretože sa zdá, že sa nemusíme obávať len toho, čo je nad nami, vo vesmíre, no i toho, čo sa skrýva pod povrchom zeme!