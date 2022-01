Bývalý agent FBI šesť rokov vyšetroval prípad z 2. sv. vojny: Je toto zradca Anny Frankovej?

Príbeh Anny Frankovej je dostatočne známy. Židovské dievča sa počas druhej svetovej vojny aj so svojou rodinou dva roky ukrývalo v tajnej miestnosti v dome v Amsterdame. Čo však nie je známe, je identita toho, kto ich úkryt prezradil gestapu. Bývalý agent FBI teraz tvrdí, že vie, kto to je!

Vincent Pankoke pracoval 30 rokov pre FBI. Špecializoval sa na boj s kolumbijskými drogovými kartelmi. Posledných šesť rokov sa však venoval úplne inému prípadu. Spolu s tímom vyšetrovateľov sa snažili vypátrať, kto zradil rodinu Anny Frankovej. Použili moderné vyšetrovacie metódy vrátane umelej inteligencie a sú presvedčení, že majú hlavného podozrivého!

Jeho meno je Arnold van den Bergh a bol to židovský notár a podnikateľ z Amsterdamu.

Pankoke a jeho tím preskúmali všetky archívne materiály vrátane zoznamov obyvateľov z okolitých adries a snažili sa zistiť, kto mal vedomosť o úkryte, príležitosť a motív prezradiť ho. Identifikovali asi tucet podozrivých a vylučovacou metódou im ostal iba van den Bergh. Ten bol členom amsterdamskej Židovskej rady, ktorú zriadili nacisti, aby dozerala na miestnu židovskú populáciu. Mal prístup k zoznamom obyvateľov. Pankoke je presvedčený, že dodával nacistom informácie za to, že jeho s rodinou nedeportujú.

To sa aj stalo – na konci vojny poslali do koncentračného tábora aj členov Židovskej rady, no van den Bergha s rodinou nie. Zaujímavé je, že o tom zrejme vedel aj Otto Frank – otec, ktorý ako jediný z rodiny prežil. Pankoke našiel lístok, na ktorom mu niekto napísal, že práve van den Bergh ho vyzradil. Prečo to Otto Frank po vojne neriešil, už nezistíme. Údajný zradca zomrel z neznámych príčin v roku 1950 v Londýne.



