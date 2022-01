Kandidáta na francúzskeho prezidenta odsúdili: Takto nechutne sa vyjadroval o detských migrantoch

Krajne pravicového kandidáta na francúzskeho prezidenta Érica Zemmoura v pondelok odsúdili za podnecovanie rasovej nenávisti v súvislosti s výrokmi o detských migrantoch bez sprievodu spred dvoch rokov.

Parížsky súd nariadil Zemmourovi zaplatiť pokutu 10-tisíc eur. Musí tiež zaplatiť antirasistickým skupinám odškodné vo výške niekoľkých tisíc eur. „Dúfali sme, že ho zbavia občianskych práv,“ povedal Samuel Thomas, prezident siete protirasistických združení Maisons des Potes, a dodal, že rozsudok považuje za „veľmi mierny“.

Prípad sa týkal Zemmourových komentárov zo septembra 2020 vo francúzskej spravodajskej televízii CNews o deťoch, ktoré migrujú do Francúzska bez rodičov alebo opatrovníkov. „Sú to zlodeji, vrahovia, násilníci... To je všetko. Musíme ich poslať späť. Títo ľudia nás stoja peniaze,“ povedal predvlani.

Zemmour je známy jeho kontroverznými názormi na migrantov a druhú svetovú vojnu. Už v minulosti ho uznali vinným z nenávistných prejavov. Pre jeho burcujúci populizmus ho vo Francúzsku porovnávajú s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Napriek tomu, že je potomkom alžírskych židovských prisťahovalcov, v minulosti napríklad vyhlásil, že Francúzsky štát počas vojny chránil židov, pričom v skutočnosti vichystický režim poslal tisícky francúzskych židov do nacistických táborov smrti.