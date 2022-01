Zistila, že ju podviedol! Neuveríte, aký diabolský plán vymyslela ako pomstu

Žena, ktorú podviedol priateľ sa rozhodla pre diabolskú pomstu! Predstierala, že je v šiestom mesiaci tehotenstva.

Žena na TikToku tvrdí, že partner ju približne pred pol rokom podviedol, a tak prišla s prefíkaným plánom, ako sa pomstiť. Ako píše The Sun, vo videu prezradila, že kvôli podvodu začala predstierať, že je v šiestom mesiaci tehotenstva, aby ho vystrašila. Ukázala aj niekoľko obrázkov s tehotenským bruškom, ktorý zakrýva huňatý sveter.

Na jednej fotke sa dokonca zdalo, že informáciu zazdieľala aj na Instagrame so slovami: „Novinka je vonku.“ Podelila sa aj o fotku, na ktorej vyzerá ubolene a rukou si drží „tehotenské“ bruško s dodatkom, že jej lekár predpísal aj lieky. Video zakončila tým, že vytiahla niečo, čo vyzeralo ako kus odevu, ktorý používa na to, aby vytvorila imitáciu tehotenského bruška.

V komentároch pod videom sa používatelia do značnej miery so ženou stotožnili a jej nápad pochválili. Jeden komentujúci napísal: „To je múdre.“ Ďalší napísal, že niečo podobné by mal urobiť aj on. Našli sa však aj takí, ktorí jej nadšenie nezdieľali. „Nieeeeee, ahahahah nápady z TikToku sú príliš zlé,“ napísal jeden užívateľ.