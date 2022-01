Jedna z najzaočkovanejších krajín EÚ sa vzoprela: Doposiaľ najväčší protest proti opatreniam!

V metropole Valletta pochodovali stovky ľudí, ktorí protestovali proti novým opatreniam, na základe ktorých môžu reštaurácie, bary, fitnescentrá a ďalšie prevádzky navštevovať iba ľudia s platným covidpasom, informovala agentúra Reuters.

