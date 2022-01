Tisíce ľudí demonštrovali vo Francúzsku: Toto je nacizmus, Djokovič je teraz náš vlajkonosič

Účasť na protestoch však bola podľa oficiálnych odhadov výrazne nižšia než na demonštráciách predchádzajúci víkend, pričom ministerstvo vnútra odhadlo počet protestujúcich v celej krajine na polovicu počtu z minulého víkendu.

V hlavnom meste Paríž sa konalo najväčšie zhromaždenie, ktoré sa vydalo na pochod z miesta blízko Eiffelovej veže. Zvolal ho krajne pravicový prezidentský kandidát Florian Philippot, zameraný proti Európskej únii. Ďalšie demonštrácie boli vo veľkých mestách ako Bordeaux, Toulouse a Lille.

‼️⬇️👇🏻Protests in #France ‼️#Paris

1/15/22#NoGreenCard#NoVaccineMandates



But protests w/o disobedience will go nowhere. Stop complying!

No masks! No tests! No vax!