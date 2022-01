Žiarlivá priateľka zašla priďaleko: Mužovi († 48) sa stal telefonát domov osudným

Ako píše austrálsky web news.com.au, Emmy Pakpahan mala bodnúť 48-ročného Matta Harpera žijúceho v juhovýchodnej Ázii. Je zrejmé, že otec dvoch detí viedol videohovor so svojou nevlastnou dcérou a bývalou manželkou, uvádza The Sun. Emmy, ktorá má okolo 40 rokov, pochádza z Indonézie. Vďaka bývalému manželovi má však americké občianstvo.

„Matt sa zabil sám,“ povedala polícii. Vyšetrovateľom ukázala video, na ktorom Matt zomiera na podlahe. Zábery nakrútila sama, pričom tvrdila, že Matt zamkol dvere a ublížil si úmyselne. „Neviem, čo sa stalo. Neviem, neviem,“ vzlyká vo videu. Čo je však čudnejšie, v bizarnom videu na sociálnych sieťach sa natočila, ako ďakuje priateľom a rodine za ich podporu po tom, čo sa objavili správy po Mattovej smrti.

„Prirodzene som smutná. A ak sa neozývam, nie je to preto, že by som nechcela odpovedať, potrebujem len čas na spracovanie celej záležitosti. Prosím, neverte ničomu, kým sa neobjaví vyhlásenie z policajného oddelenia,“ povedala vo videu. Polícia na Bali ju však zatkla pre podozrenie z vraždy.

Matt Harper, 48, was stabbed to death inside his home in Bali in Indonesia

He was allegedly attacked by his partner Emmy Pakpahan, said to be in her 40s

Pakpahan told police that he had locked himself in his home and killed himself pic.twitter.com/FaLOssCyk0