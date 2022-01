Horor každého rodiča: V pôrodnici jej priviedli cudzie bábätko! Stačilo tak málo

Len matkina intuícia a rozhodnutie sa na poslednú chvíľu zabránili tomu, aby celý život žila v omyle. Táto žena tvrdí, že ju v pôrodnici delili minúty od toho, aby ju vymenili za iné bábätko!

Ako uvádza portál The Sun, fotografka zo San Jose v americkom štáte Kalifornia Lola Saba sa podelila na sociálnej sieti TikTok s tým, že ako novorodeniatko ju v pôrodnici takmer vymenili. Svoje rozprávanie začala tým, že svojim sledovateľom ukázala článok, ktorý bol o zdravotnej sestre, ktorá sa na smrteľnej posteli priznala, že vymenila viac ako 5-tisíc detí.

„Takže, môj skutočný príbeh. Vymenili ma za iné dieťa. Keď ma moja mama porodila, zobrali ma a robili so mnou všetky úkony, ktoré bežne bábätkám robia. Keď mojej mame dieťa vrátili, nebola som to ja a moja mama hovorila, že to určite nie je jej dieťa,“ začala s rozprávaním Lola. Jej mama nakoniec opustila nemocnicu, avšak dieťa, ktoré jej priviedli, tam nechala a zobrala si iné bábätko. Jej intuícia jej hovorila, že robí správnu vec a z nemocnice si odviedla svoju malú dcérku Lolu.

Spomedzi tisícok komentárov bola väčšina ľudí pobúrená a mnohí nechápali, ako sa také niečo môže vlastne stať. „Prečo sa to stalo?“ neveriacky sa pýtali. „Dúfam, že ma vymenili. Dávalo by to veľký zmysel, keďže moja rodina je šialená,“ niektorí to v komentároch obrátili na žart.

„Mám pocit, že nemocnice by mohli ľahko označiť bábätká, aby sa to nestalo. Náramkami, dočasnými tetovaniami alebo niečím iným," navrhol ďalší ako riešenie desivého problému. „Počkaj, ten istý príbeh sa stal aj mne, tiež som bola takmer vymenená,“ odhalila jej ďalšia sledovateľka. Nebyť intuície Lolinej mamy, všetko mohlo byť inak.