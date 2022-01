Žena sa pri každej návšteve zubára musí ospravedlniť: Problémom pritom nie sú zuby, ale tetovanie!

Ísť k zubárovi môže byť pre mnohých ľudí traumatickým zážitkom. O to ťažšie je jeho návšteva pre Joanie Sprague, ktorá sa musí ospravedlniť zubárovi ešte predtým, ako na jej zuboch vôbec začne pracovať.

Ako píše The Sun, svojou veľkou chybou môže Joanie pomôcť ostatným, aby sa jej vyvarovali. „Nenechajte si tetovať pery, mysliac si, že to zmizne. Pretože hádajte čo, to sa stať nemusí. Už viac ako 12 rokov mám v ústach škaredé slovo a nikam to nevedie,“ povedala. Pod spodnou perou má totiž vytetovaný nápis „F**k you“ (pozn. redaktora: „Po*eb sa“)!

„Takže každému zubárovi, ku ktorému idem, sa musím vopred ospravedlniť za to, čo uvidí,“ posťažovala sa Joanie. Sekcia komentárov bola rýchlo zaplavená poznámkami od ľudí, ktorí priznali, že ani nepomysleli na to, že by šli k zubárovi s takýmto problémom. „Panebože ja to mám rovnako! Zo žartu som si vytetoval „ocko“ a myslel som si, že to vybledne. Nie. Ani po rokoch. A čo je na tom najhoršie, sám som zubár,“ napísal jeden.