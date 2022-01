Mužovi sa od začiatku pandémie obrátil celý život naruby: Dôvodom je jeho meno

Ak máte nezvyčajné meno, život môže byť o niečo zábavnejší alebo náročnejší, najmä keď sa niekomu prvýkrát predstavíte.

Ako píše The Sun, pre Kovida Kapoora z Bangalore v Indii bol život od začiatku pandémie úplne iný. „Je šialené, ako priťahujem všetku tú pozornosť pre svoje meno. Pred pandémiou som si vždy myslel, že to meno je jedinečné,“ povedal 31-ročný majiteľ cestovnej kancelárie. Zatiaľ sa stretol len s jednou ďalšou osobou s rovnakým menom, keď bol na vysokej škole.

Kovid bol pobavený, keď WHO prvýkrát oznámila Covid v roku 2019. „Priatelia a príbuzní so mnou začali zdieľať správy. Spočiatku to bolo prekvapujúce. Tri mesiace po sebe bolo moje meno v televízii každý deň, aj keď s miernym pravopisným rozdielom. Bolo to skvelé. Moja matka bola rovnako pobavená,“ povedal.

Thanks, Amintiri, for correcting the error 😂😂

Looking forward to the free cake. pic.twitter.com/6swUn8OUZ4 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 7, 2022

Odvtedy sa Kovidovi smialo za jeho meno veľa ľudí a dokonca naňho čašníci v kaviarňach zazerali čisto pre to, ako sa volá. „Ľudí to naozaj pobaví, myslia si, že žartujem, alebo som si zmenil meno,“ dodal. Muž si dokonca zmenil svoj životopis na Twitteri. „Volám sa Kovid a nie som vírus,“ píše sa v ňom po novom. Jeho mama mu vybrala meno potom, čo ho našla v náboženskej hymne. Z hindčiny to tiež znamená učenec.

Neskôr počas pandémie Kovid zistil, že viac ľudí si myslelo, že o svojom mene klame, že je falošné alebo že si ho zmenil zo žartu. K jeho 30. narodeninám mu priatelia dokonca objednali personalizovanú tortu, ale pekár si myslel, že správa má pravopisnú chybu, tak zmenil meno na „Covid“. Napriek neúprosným výsmechom Kovid vidí vtipnú stránku svojej jedinečnej situácie a dúfa, že pozornosť, ktorú dostáva, mu pomôže v biznise s cestovnou kanceláriou.