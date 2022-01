Česi vytiahnu z trezoru národné poklady: V Prahe sa chystá unikátna výstava

Iba tri dni majú návštevníci na prehliadku vzácnych rukopisov v Zrkadlovej kaplnke pražského Klementina. Medzi 18 vystavenými originálmi sa nachádza aj latinský zlomok Dalimilovej kroniky a Velislavovej biblie, ktorú Národná knižnica ukázala verejnosti naposledy v 90. rokoch.

Táto krátkodobá výstava dopĺňa expozíciu s názvom "Kniha a závoj", ktorá bola pripravená k vlaňajšiemu 1100. výročiu úmrtia svätej Ľudmily. Vzhľadom na ich obrovskú hodnotu sú diela verejnosti prístupné len od 14. do 16. januára, potom sa vrátia naspäť do trezoru, informovala v piatok stanica ČT24.

Zlomok Dalimilovej kroniky dokladá, že najstaršia česká kronika bola preložená aj do latinčiny. Preklad zrejme vznikol na objednávku kráľa Jána Luxemburského alebo kráľa Karola IV. Zachovala sa z neho približne desatina - 24 pergamenových strán s veľmi bohatými ilumináciami.

Najvýznamnejším rukopisom celej výstavy je Velislavova biblia. Hodnota tejto knižnej pamiatky je podľa autorky výstavy Renáty Modrákovej ťažko vyčísliteľná. "Tento nádherný rukopis pochádza z 50. rokov 14. storočia, z doby vlády cisára a kráľa Karola IV. Jasne v ňom prevažuje obraz, iluminácia, textu je nemnoho. Rukopis je unikátny tým, že okrem klasických biblických scén zobrazuje aj legendy zo života našich svätcov, a to veľmi emočným, expresívnym spôsobom," upozorňuje Modráková.

Najstarší vystavený rukopis vznikol v druhej polovici 12. storočia pre mníšky v kláštore benediktínok u svätého Juraja. Najťažším exponátom je takzvaný Malostranský graduál, ktorý má hmotnosť viac ako 20 kilogramov. Pochádza z druhej polovice 16. storočia. Vystavené rukopisy pochádzajú zo zbierok českej Národnej knižnice a všetky v rôznych kontextoch zmieňujú svätú Ľudmilu.

"Najvýznamnejšie dokumenty z našich zbierok sú uložené v trezorových miestnostiach, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie normy na uchovávanie tohto typu dokumentov," uviedol generálny riaditeľ Národnej knižnice ČR Tomáš Foltýn. Hoci táto mimoriadna expozícia potrvá len do nedele, záujemcovia si až do konca januára môžu v Klementine pozrieť výstavu "Kniha a závoj", ktorá ponúka necelú štyridsiatku originálov so svätoľudmilskou tematikou.