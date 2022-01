Britská kráľovná trpí úzkosťou: Jej vnuk princ Harry jej zaťal nôž do chrbta!

Princ Harry by mal koncom tohto roka vydať svoju netrpezlivo očakávanú knihu. Kráľovská expertka sa domnieva, že vďaka reklamnej kampani by mohol spolu s Meghan Markle vysloviť ešte bombastickejšie tvrdenia o ich spoločnom čase strávenom v kráľovskej rodine.

Ako píšu noviny Daily Mirror, nasledujúcich 12 mesiacov bude pre členov kráľovskej rodiny mimoriadne rušných – v neposlednom rade preto, že kráľovná bude oslavovať svoje platinové jubileum. A rok 2022 sa má stať kľúčovým rokom aj pre princa Harryho, ktorý tento rok vydá svoju knihu. Keď vyšlo najavo, že ju vydá, medzi členmi kráľovskej rodiny to údajne vyvolalo „tsunami strachu“.

Dátum vydania ešte nebol oznámený a nebolo potvrdené, čo presne bude v knihe. Špekulovalo sa však, že by mohol rozprávať o vzťahu medzi ním a jeho otcom princom Charlesom a bratom princom Williamom, ako opustil kráľovskú rodinu, o takzvanom „kráľovskom rasistovi“ po tom, čo s manželkou Meghan tvrdili, že Harry mal rozhovory v rámci kráľovskej domácnosti o tom, akú tmavú mohla byť pokožka syna Archieho predtým, než sa narodil.

Podľa kráľovskej expertky Katie Nichollovej by Harry a Meghan mohli plánovať ďalšie bombastické tvrdenia v príprave na vydanie knihy. „Kniha bude nepochybne plná intímnejších a šokujúcich odhalení – Harry by nezískal zálohu niekoľko miliónov libier, ak by nesľúbil nejaké šťavnaté detaily. V nadväznosti na to si predstavujem, že Harry a Meghan budú mať dôkladne premyslenú propagačnú akciu, počas ktorej budú môcť počas mesiacov pred vydaním ponúkať upútavky. Prídu ďalšie šokujúce tvrdenia. Možno ich najväčšie,“ povedala pre magazín Closer.

„Som si istá, že kráľovná má z toho veľkú úzkosť a kráľovská rodina je pripravená na ďalšie bombové odhalenia,“ dodala. Pri minuloročnom ohlasovaní knihy Harry sľúbil, že to bude „pravdivý a úplne presný“ popis jeho života. „Toto nepíšem ako princ, ktorým som sa narodil, ale ako muž, ktorým som sa stal. V priebehu rokov som nosil veľa klobúkov, doslova aj obrazne, a dúfam, že rozprávaním svojho príbehu – vrcholov a pádov, chýb, ponaučení – môžem pomôcť ukázať, že bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame, máme viac spoločného, ​​ako si myslíme,“ povedal vo vyhlásení potvrdzujúcom vydanie knihy.