Posledné zbohom predsedovi Európskeho parlamentu: Na rozlúčke so Sassolim sa zúčastnili lídri Talianska i EÚ

Poprední predstavitelia Talianska a Európskej únie sa v piatok v Ríme zúčastnili na štátnom pohrebe predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho, ktorý zomrel v utorok ráno vo veku 65 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.

Pohreb sa konal v rímskej Bazilike Panny Márie, anjelov a mučeníkov (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri). Medzi zúčastnenými boli taliansky prezident Sergio Matarella, premiér Mario Draghi, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová i predseda Európskej rady Charles Michel. Prišiel aj francúzsky premiér Jean Castex či šéf španielskej vlády Pedro Sánchez. Slovenskú republiku na poslednej rozlúčke zastupoval predseda Národnej rady SR Boris Kollár.

Sassoli v minulosti pracoval ako novinár a bol dlhoročným poslancom Európskeho parlamentu, pripomína AFP. Rakvu s jeho telom prikrytú vlajkou EÚ priniesli do priestorov baziliky v sprievode čestnej stráže. Na bohoslužbe sa z dôvodu pandemických opatrení zúčastnilo len približne 300 ľudí. Priamy prenos vysielala verejnoprávna televízia RAI. Sassoliho telo bolo vo štvrtok vystavené so štátnymi poctami v budove rímskej mestskej rady na Kapitole, píše AFP. So zosnulým politikom sa prišli rozlúčiť tisíce ľudí.

Sassoli zomrel v utorok o 1.15 h vo veku 65 rokov na onkologickej klinike v talianskom meste Aviano, kde bol hospitalizovaný. Sassolimu pred rokmi diagnostikovali nádorové ochorenie známe ako mnohopočetný myelóm. Politik v septembri dostal zápal pľúc, s ktorým skončil v nemocnici v Štrasburgu. V decembri bol znova hospitalizovaný, a to pre vážne zdravotné komplikácie spôsobené zlyhávaním jeho imunitného systému. Európsky parlament si na budúci týždeň volí nového predsedu. Sassoli sa však neplánoval uchádzať o znovuzvolenie.