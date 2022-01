Rusko je pripravené na akékoľvek sankcie zo strany Západu: Lavrov vyslal USA jasný signál

Rusko je pripravené na akékoľvek sankcie Západu, vyhlásil v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Zároveň vyjadril nádej, že budú obnovené rokovania s USA o bezpečnostných zárukách, ktoré žiada Rusko, informovala agentúra RIA Novosti. "Od nich (západné krajiny) možno očakávať čokoľvek. No môžem vás ubezpečiť, že sme pripravení na akýkoľvek vývoj situácie vo sfére ekonomiky," uviedol Lavrov počas tlačovej konferencie, ktorá bola venovaná zhrnutiu udalostí z minulého roka.

Lavrov zároveň vyjadril nádej, že budú obnovené rokovania so Spojenými štátmi o bezpečnostných zárukách, čo však podľa neho závisí najmä od odpovede Washingtonu na ruské návrhy, ktorá by mala byť rýchla. "Očakávame písomnú reakciu. Máme dôvod domnievať sa, že naši partneri pochopili, že je nevyhnutné to urobiť rýchlo, konkrétne a na papieri... nebudeme čakať do nekonečna," uviedol Lavrov.

"Každému je jasné, že situácia sa nezlepšuje, hromadí sa konfliktný potenciál a západní kolegovia rozhodujúcou mierou prispievajú k takému negatívnemu vývoju udalostí," vyhlásil Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS. Tohtotýždňové rokovania medzi Ruskom USA a NATO sa konali z dôvodu obáv pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Moskva od Spojených štátov a organizácie NATO žiada rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane toho, aby sa aliancia nerozšírila o Ukrajinu. Spojené štáty a spojenci však Rusku pohrozili, že ak zaútočí, zavedú proti nemu prísne sankcie, vysvetľuje agentúra AFP.