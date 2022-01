Tušila, že ju manžel podvádza, pripravila mu drsnú pomstu s kondómami: Odhalenie, na ktoré do smrti nezabudne!

Zistila, že ju manžel nechutne podvádza, postarala sa o pekelnú pomstu!

Dozvedela sa krutú pravdu, no nenechala to len tak. Žena sa na Facebooku zverila, ako zistila, že ju jej manžel podvádza s jej najlepšou kamarátkou. "Keď som bola ešte vydatá, mala som tušenie, že ma podvádza. V jeho aute som mu našla balíček kondómov. Krabička bola už otvorená, tak som do každého balenia urobila malú dierku, " prezradila svoj diabolský plán ukrivdená manželka. "Potom som ich na hodinu namočila do šťavy z pálivých papričiek habanero. Pred tým, ako sa prebudil, som mu ich vrátila späť do auta," priznala.

Vtedy jej povedal, že ide pomáhať svojej mame a odišiel. O niekoľko hodín sa stalo presne to, čo očakávala. Keď sa muž vrátil domov, jej najlepšia kamarátka jej v panike volala, že jej doslova horia intímne partie, informuje denník Daily Star. Vysvetlila, že mala so svojím priateľom sex a po intímnom zblížení má chúlostivý problém. Podvedená manželka už vedela, koľká bije.

"Môj muž si tam dole dal ľad tvrdil, že sa popálil," dodala s tým, že nikdy sa obom s touto pomstou nepriznala. S mužom sa napokon aj tak rozviedla a kamarátku už neberie ako dobrú priateľku, no vždy, keď ich stretne sa nad svojim pekelným plánom pousmeje.