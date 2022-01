Viete, na čo slúži mini vrecko na rifliach? Toto by vám určite nenapadlo!

Ak aj vás zaujímalo, na čo slúžia malé vrecká v džínsoch, potom si môžete konečne vydýchnuť, pretože máme odpoveď. Možno vás prekvapí, že význam vrecúška siaha hlboko do minulosti.

Začiatok pravidelného používania malých vreciek na rifliach sa datuje až do roku 1890, keď boli prišité do džínsov značky Levi's, upozornil portál Daily Star. Kedysi sa malý vačok bežne používal na vreckové hodinky. Strauss a J.W. Davis si 20. mája 1873 nechali tento svoj malý zlepšovák patentovať. Historička Tacey Panek z Levi Strauss & Co tvrdí, že najstarší pár rifieľ v ich archíve, ktorý obsahuje toto vrecko. je z roku 1879.

Drobné vrecko sa na oblekových nohaviciach zrejme nikdy nenachádzalo, pretože tieto hodinky boli súčasťou vnútornej strany saka. Keďže v dnešnej dobe vreckové hodinky nepoužíva veľa ľudí, môže sa zdať jeho existencia trochu zbytočná. V skutočnosti je to však spomienka na časy druhej svetovej vojny.

Jedným zaujímavým faktom je, že počas druhej svetovej vojny boli dva rohové nity odstránené, aby sa zachoval kov pre vojnové využitie. Nity sa po vojne opäť začali používať. „Vrecko na hodinky bolo originálnym prvkom našich modrých džínsov, podobne ako nity na vreckách, gombíky, klenuté prešívanie zadných vreciek a kožená nášivka. V záujme zachovania integrity raného dizajnu Levi Strauss & Co. stále vyrábame na rifliach toto vrecko na hodinky," dodala historička Tracey Panek.

Tak čo, vedeli ste o tom?