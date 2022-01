Matka dala synovi netradičné meno: Keď to ľudia počujú, zdesene sa prežehnajú

Nezvyčajné mená detí sú v súčasnosti čoraz častejším fenoménom. Táto mamička z Veľkej Británie však vyhráva na plnej čiare. Svojho synčeka, jej dar z neba, pomenovala menom Lucifer! Takéto je jej vysvetlenie.

Príchod malého Lucifera bol sprevádzaný komplikáciami. Mamička Josie King vysvetľuje: “V septembri mi diagnostikovali hemiplégiu, ochrnula som na polovicu tela.Celé tehotenstvo bolo veľmi stresujúce.” Synčeka sa jej podarilo porodiť po dlhých 6 rokoch od narodenia jej prvého dieťaťa, dcérky.

Mamička tvrdí, že za výberom mena pre jej malú ratolesť nie je žiadny náboženský dôvod. Tvrdí, že meno sa jej jednoducho páčilo. Narodenie dieťatka považuje za zázrak. Ako uvádza portál Daily Mail, pred narodením drobca totiž desaťkrát potratila. Mamička si toto obzvlášť nezvyčajné meno všimla v knihe mien. Zaujal ju najmä latinský preklad - nositeľ svetla.

Milujúca mamina prezradila meno svojho dieťatka jedinečným spôsobom, v televíznej šou. V relácii prebiehala debata o nezvyčajných menách, a tak neváhala a telefonicky sa spojila so štúdiom. Využila to ako príležitosť pochváliť sa synčekom verejne. Nemalo to však taký efekt, v aký možno Josie dúfala.

“Vedela som, že ľuďom sa jeho meno páčiť nebude, no výber mena záleží na rodičoch, nikoho iného. Na moju adresu dostávam len zraňujúce komentáre. Nazývajú ma ateistom. Dovtedy som ani nevedela, čo znamená byť ateistom, každý má predsa nejaké presvedčenie,” obhajuje sa Josie. “Meno môjho dieťaťa, Lucifera, neznamená diabol!” dodáva matka. Zostáva neoblomná a meno synčeka zmeniť nechce.

“Vyhrážajú sa mi smrťou. Myslia si, že Lucifer bude šikanovaný. Je to hrozne desivé. No minimálne 15 ľudí mi napísalo, že ich syn sa volá tiež Lucifer. Za každú pozitívnu správu som nesmierne vďačná,” vysvetľuje. “Súhlasím s názorom, že je v poriadku kritizovať mená ostatných detí. Pretože ak by ste svojmu dieťaťu dali hocijaké meno, vždy sa nájde niekto, komu sa nebude páčiť, a dá to jasne najavo. To ale neznamená, že rodičia majú na výber mena zmeniť názor,” vysvetľuje Josie.

Mamička však hovorí aj o kritike zo strany priateľov a rodiny: “Chceli ma presvedčiť, vraj ho tak nesmiem pomenovať. Moja jediná reakcia vždy je, že nie som veriaci človek, a preto pre mňa meno Lucifer má iný význam ako pre kresťanov,” Jeden z mála, ktorý jej názor podporoval bol jej otec, ktorý ju pozná až priveľmi dobre. “Otec vie, že som jedinečná,” priznáva Josie