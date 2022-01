Párik si chcel užiť víkend plný sexu: Pre muža to malo drsné následky, vrieskal od bolesti!

25-ročná Isabella a 32-ročný Rob tvoria šťastný pár už tretí rok. Mladí ľudia sa rozhodli osláviť výročie ich lásky niečím poriadne výnimočným a odvážnym. Informuje o tom portál New York Post.

Isabella opisuje, ako spolu strávili tieto výnimočné chvíle: “Na naše tretie výročie sme si prenajali chatu na pokojnom vidieku. So sebou sme si vzali všemožné erotické hračky, bondážne laná a poriadnu zásobu alkoholu.” Zdá sa, že párik sa nebojí ničoho a na výročie boli odhodlaní užiť si jeden druhého plnými dúškami.

“Rob si však nebol istý, či tento náš víkend plný rozkoše zvládne, a tak si predtým kúpil viagru,” opisuje Isabella. Smelí zaľúbenci si otvorili fľašku šampanského a užívali si svoju prítomnosť. “Nakoniec sme vypili celé tri fľaše šampanského. Viagra zaúčinkovala naozaj bravúrne, tak sme sa mohli pustiť do sexuálneho maratónu. Tam to všetko začalo. Jeho penis musel naozaj trpieť, no ja som si to nevšimla, pretože som bola opitá,” žena hovorí, ako sa bolestivá udalosť stala.

Mladú študentku uniesol, viazal a znásilňoval: Zachránila ju jediná esemeska!

“Slastne som sa na neho vyhupla, a v tom som počula som prasknutie! Potom som už len videla naozaj veľa, veľa krvi,” tvrdí žena. Rob doslova vrieskal od bolesti, a tak im nezostávalo nič iné, než zavolať záchranku. Isabella opisuje trápne chvíle, keď sa lekári vrútili do ich víkendového obydlia: “Bolo to hrozné. Kvôli celej tej dramatickej situácii sme zabudli skryť všetky erotické hračky a pomôcky. Všade sa váľali reťaze, bičíky a vibrátory. Mala som chuť zomrieť.”

Pre jej partnera Roba to rovnako nedopadlo ružovo. Kvôli erotickým hrám utŕžil veľmi nepríjemné zranenie. Röntgenové snímky v nemocnici potvrdili, že počas sexu si zlomil penis. “Našťastie sa Rob úspešne zotavil. Vtedy nám nebolo všetko jedno, no teraz to považujeme za zábavný príbeh, ktorý môžeme povedať našim vnúčatám,” dodáva Isabelle.