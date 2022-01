Fínsko skrátilo dĺžku karantény na päť dní: Posledné slovo však budú mať lekári

Fínsko skrátilo dĺžku karantény pri väčšine prípadov nákazy koronavírusom z desiatich dní na päť, informoval vo štvrtok tamojší úrad verejného zdravotníctva.

Lekári však budú môcť nariadiť dlhšiu karanténu až do desiatich dní, ak to bude nutné, dodal úrad, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters. Pri variante koronavírusu omikron sa "vývoj nákazy zrýchlil, a preto už dĺžka karantény desať dní nie je opodstatnená, tak ako bola predtým", povedal novinárom Otto Helve, vedúci lekár úradu verejného zdravotníctva THL.

Fínsko hlásilo za týždeň 53.600 nových ochorení COVID-19, čo je nárast o vyše 27 percent oproti predchádzajúcemu týždňu. Úrady však uviedli, že počty už nie sú spoľahlivé, a to pre nedostatočnú kapacitu testovania spôsobenú rýchlym šírením variantu omikron v severskej krajine. Celkový počet úmrtí počas pandémie je vo Fínsku vyše 1700. Potreba intenzívnej starostlivosti o pacientov zostáva stabilná, ale počet hospitalizovaných sa za dva týždne zdvojnásobil na 690, uviedol THL.

Miestne úrady sa začali tento týždeň búriť proti vládnej stratégii testovania a trasovania – vyhlásili, že v čase prudkého pribúdania prípadov nákazy nie je možné ju uplatňovať. Fínska vláda má vo štvrtok zasadať a prediskutovať, či má alebo nemá nariadiť úplné zatvorenie všetkých reštaurácií v krajine.

V súčasnosti sa predaj alkoholu v reštauráciách končí o 17.00 h a všetky reštaurácie sa musia zatvoriť o 18.00 h. Úrad verejného zdravotníctva opatrne dúfa, že vrchol nákazy omikronom by mohol prejsť asi tak do mesiaca. "V ostatných severských krajinách vládne názor, že by mohol trvať niekoľko týždňov a pre nás (vo Fínsku) možno o trochu dlhšie," povedal podľa agentúry Reuters Helve.