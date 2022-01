Rukojemnícka dráma: Mladík ušiel z ústavu a vzal aj dvoch zamestnancov, polícia ho zastrelila

Mladíka, ktorý ušiel z holandského ústavu pre mladistvých páchateľov, smrteľne postrelili pri prestrelke s políciou za hranicami v Belgicku. Vo štvrtok o tom informovala webová stránka britskej stanice BBC.

Mladík ušiel z centra v meste Breda na juhu Holandska, vzal aj dvoch zamestnancov ako rukojemníkov a autom unikol za hranice. Obaja zamestnancovi vyšli zo situácie bez zranení, ale podľa svedkov mladík spustil v dedine Sint-Lenaarts streľbu na belgických policajtov.

Polícia streľbu opätovala a mladík utrpel smrteľné poranenia. Predstavitelia oznámili, že 21-ročný mladý muž ušiel z nápravného zariadenia s názvom Den Hey-Acker, kde žijú mladiství páchatelia dva roky a potom ich vrátia do spoločnosti. Zmieneným dvom zamestnancom mladík dovolil vystúpiť z auta na parkovisku supermarketu južne od holandských hraníc, v severobelgickom meste Hoogstraten.

Svedkyňa s krstným menom Tinneke pre webovú stránku Gazet van Antwerpen opísala, ako auto potom vyrazilo do dediny Sint-Lenaarts, ktorá sa nachádza neďaleko. "Jazdil po chodníkoch a nakoniec sa vysokou rýchlosťou vydal po ceste opačným smerom. Podarilo sa nám odskočiť nabok," uviedla. Ďalší svedok povedal, že mladíka prenasledovala polícia do spomínanej dediny Sint-Lenaarts a ten tam potom vystúpil z auta a spustil streľbu do policajtov. Počas prestrelky padlo najmenej 30 výstrelov.

Miestny starosta Sven Deckers uviedol, že išlo o tragický prípad, ktorý bude mať pre zúčastnených policajtov následky. Vyjadril sústrasť pozostalým mladíka zabitého pri prestrelke. "Nepoznám presné okolnosti, ale tento muž mal tiež rodinu a pre ňu je to strata," vyhlásil pre web Gazet. Na miesto činu bol vyslaný vyšetrujúci sudca, ktorý zistí sled udalostí a súvislosti, píše webový portál BBC.