Nepokoje v Kazachstane: Ruskí vojaci sa začali pripravovať na odchod

Jednotky Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) vedenej Ruskom sa vo štvrtok začali pripravovať na sťahovanie z Kazachstanu, kam boli vyslané po tom, ako protesty proti vysokým cenám pohonných látok prerástli do nepokojov.

Informovali o tom agentúry AFP a TASS s odvolaním sa ruské ministerstvo obrany. "Kolektívne mierové sily začali pripravovať vybavenie a materiál na naloženie do lietadiel vojenského dopravného letectva Vzdušných a kozmických síl Ruskej federácie a vracajú sa na miesta svojho trvalého nasadenia," uvádza sa vo vyhlásení ruského rezortu obrany, ktoré zverejnili ruské média. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že jednotky ODKB začali tiež odovzdávať kazašským bezpečnostným orgánom objekty, ktoré chránili. Tento proces prebieha podľa plánu, ktorý vypracovalo vedenie kolektívnych mierových síl ODKB spolu s kazašským ministerstvo obrany.

Agentúra TASS zároveň vo štvrtok informovala, že vojaci ODKB, ktorých do Kazachstanu vyslalo Kirgizsko, sa z tejto stredoázijskej krajiny stiahnu 14. januára. Kirgizsko v rámci misie ODKB vyslalo do Kazachstanu 150 vojakov, ktorí v meste Alma-Ata chránili budovy teplární. Podľa vyhlásenia kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva by odchod jednotiek ODKB z Kazachstanu nemal trvať dlhšie ako desať dní.

Po tom, ako v Kazachstane po Novom roku spočiatku pokojné protesty proti zvyšovaniu cien pohonných hmôt prerástli do nepokojov a zrážok s bezpečnostnými zložkami, Tokajev odvolal vládu, prevzal vedenie štátnej bezpečnostnej rady, vyhlásil výnimočný stav a požiadal ODKB o vyslanie tzv. mierových síl do Kazachstanu. ODKB jeho žiadosti vyhovela. Podľa Tokajeva do Kazachstanu v rámci misie ODKB dorazilo 2030 "mierotvorcov" a 250 kusov techniky. Kazašská opozícia však označuje túto misiu za inváziu, pričom mnohí sa obávajú, že Moskva ju využije na to, aby posilnila svoj vplyv v Kazachstane, píše AFP.