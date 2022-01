Kým ona spala, frajer sa jej hrabal v telefóne: Neuveríte, čo tam vyvádzal

Na jej profile na Facebooku sa dialo niečo zvláštne. Blondínka Zoe sa rozhodla konať, neuveríte, na čo prišla.

Ako uvádza portál The Sun, používateľka sociálnej siete TikTok Zoe Hollibaughová si na jej účte na Facebooku všimla, že jej záhadne klesá počet priateľov. Keď si zoznam niekoľkokrát prešla, zistila, že jej odtiaľ miznú len chlapské účty. Ako je to možné?

Zoe bolo hneď jasné, že v tom musí mať prsty jej partner. Prišla na to pomocou funkcie denníka aktivít, ktorá sa nachádza v nastaveniach na Facebooku. „Premýšľala som, prečo sa zoznam mojich priateľov každú noc zmenšuje. To on mi rušil priateľstvá s chlapmi, kým som ja spala,“ posťažovala sa Zoe vo videu na TikToku, v ktorom obvinila svojho partnera. A nebola jediná.

Jej video sa okamžite stalo virálne a mnohí zdieľali podobné skúsenosti. „Zistila som, že on bol ten, kto sa rozpráva s inými dievčatami, a preto si nebol istý s chlapmi na mojom účte,“ prezradila jedna jej sledovateľka. „Môj ex urobil to isté. NECHAJ HO!“ napísala v komentári ďalšia žena. Čo by ste robili na jej mieste vy?