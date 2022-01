Švajčiarsko skrátilo čas samoizolácie a karantény: Napriek tomu majú obavy

Švajčiarska vláda skrátila čas samoizolácie pre osoby s pozitívnym testom na koronavírus aj trvanie karantény pre ich kontakty z desať na päť dní.

Federálna rada vo vyhlásení uviedla, že rozhodnutie skrátiť čas izolácie a karantény je výsledkom kratšieho času medzi nákazou a prenosom mimoriadne nákazlivého variantu koronavírusu omikron v porovnaní s inými variantmi. Schopnosť švajčiarskych regiónov trasovať kontakty sa dostala pod zvýšený tlak, keďže počet prípadov, a teda ľudí v izolácii a karanténe, prudko vzrástol.

„Epidemická situácia je kritická a zostáva náročné ju zhodnotiť. Počet hospitalizácií a obsadenosť jednotiek intenzívnej starostlivosti v posledných týždňoch klesli napriek prudkému nárastu počtu prípadov,“ informovala vláda. Zároveň však upozornila, že hoci je omikron menej nebezpečný pre očkovaných a osoby, ktoré už prekonali COVID-19, nárast hospitalizácií ešte očakávajú, keďže evidujú obrovský nárast počtu prípadov a nárast pozitívnych testov medzi ľuďmi prijatými do nemocnice, „aj keď ich neprijali pre COVID-19“. To si vyžaduje izoláciu väčšieho počtu ľudí, čo komplikuje starostlivosť v nemocniciach, a hrozí, že viac zamestnancov, ktorí majú tiež pozitívny test, nebude môcť pracovať.

Východošvajčiarsky kantón Graubünden sa pripravuje na možný nedostatok zdravotníckych pracovníkov a v stredu oznámil, že v prípade nárastu počtu hospitalizácií by mohol nariadiť vyškoleným zdravotným sestrám a niektorým ďalším odborníkom v odbore, ktorí momentálne nie sú v praxi, ísť do práce. Výnimku by mali vyškolení pracovníci s vyšším rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19.

Aj Federálna rada uviedla, že by mohla „konať rýchlo“ a ak by to bolo nevyhnutné, zatvorila by podniky a inštitúcie a obmedzila účasť na verejných podujatiach, tak ako to už urobila niekoľkokrát počas pandémie.

Zhruba 8,5-miliónové Švajčiarsko za posledných 24 hodín zaznamenalo viac ako 32-tisíc prípadov nákazy koronavírusom, čo je jeden z najvyšších počtov počas pandémie. Za predošlý deň v dôsledku COVID-19 v krajine zomrelo 16 ľudí, čím celkový počet obetí stúpol na 12 047.