Fitneska makala s činkami aj v 9. mesiaci: Na jej pôrod to malo nečakané dôsledky

Cvičenie jednoducho zbožňuje a nemienila sa ho vzdať ani počas tehotenstva s druhým dieťatkom. Táto 34-ročná fitnesska ešte krátko pred pôrodom makala v posilňovni. Neuveriteľné slová.

Ako uvádza portál The Sun, teraz už dvojnásobná mamička Yanyah Milutinović z New Yorku sa pochválila, že vďaka cvičeniu prebehol pôrod úplne hladko. Podľa nej má tak silné telo, že dokázala vytlačiť svojho synčeka Vuka za menej ako 30 sekúnd. „Celkovo som rodila 7 hodín, no svojho štvorkilového syna som vytlačila na jedenkrát za menej ako 30 sekúnd. Je to absolútne pozoruhodné! A som na seba a svoje telo taká hrdá!“ pochválila sa mama Yanyah.

Po pôrode chcela byť opäť čo najskôr fit. Aby sa influencerka čo najrýchlejšie rozhýbala, začala robiť dychové cvičenia a cvičiť panvové dno. Vďaka tomu sa pripravila do posilňovne a dva a pol týždňa po pôrode bola späť. „Zamerala som sa na moje uzdravenie a na môj fyzický výkon a nie až tak na krásu po pôrode,“ vysvetľuje Yanyah, ktorá bola o niekoľko týždňov späť v posilňovni a dvíhala činky ťažké cez 100 kilogramov. Podľa jej slov dokonca pár mesiacov po pôrode prekonala svoj rekord. Päť týždňov po pôrode drepovala s viac ako 100kg a šesť mesiacov po pôrode si dokázala naložiť takmer 200kg.

Yanyah, ktorá žije aj s manželom Riselom Martinezom (31) a ich staršou dcérou Smiljanou (3), nabáda aj ostatné ženy, aby sa počas tehotenstva nebáli cvičiť. „Počúvala som svoje telo a pracovala som na sile a zdraví panvového dna dávno predtým, ako som sa rozhodla otehotnieť. Moje panvové dno je rovnako silné ako zvyšok môjho tela a správnym cvičením som sa dokázala vyliečiť z dvoch tehotenstiev bez akýchkoľvek komplikácií,“ vysvetľuje fitneska.

Čo sa týka stravy, podľa jej slov neexistuje „správny a nesprávny“ čas na jedenie. „Nie je to tak, že by ste schudli len preto, že prestanete jesť po 18-tej. Čím viac budete niečím posadnutí a budete sa obmedzovať, tým je pravdepodobnejšie, že to všetko zlyhá a nebude to dlhodobo udržateľné. Musíme si tiež užiť narodeniny, sviatky a pracovné večere,“ vysvetlila.

Mamičkám odporúča, aby sa s chudnutím krátko po pôrode neponáhľali. Podľa jej slov by sa ženy nemali zamerať na ručičku na váhe, ale skôr celkovú prestavbu svojho tela a na to, aby bezpečne získali späť svoju silu.