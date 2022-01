Šéf WHO vyriekol hrozivý scenár: Ak nezastavíme omikron, môže prísť niečo ešte horšie!

Variant omikron spôsobuje menej závažný priebeh choroby COVID-19, ale napriek tomu je nebezpečný, a to najmä pre neočkovaných, uviedol v Ženeve šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Len za týždeň do 9. januára sa koronavírusom podľa WHO infikovalo 15 miliónov ľudí na celom svete, najviac za také obdobie od začiatku pandémie. "Prudký nárast počtu infekcií je spôsobený variantom omikron, ktorý obrovským tempom nahrádza v takmer všetkých krajinách deltu," uviedol šéf WHO.

Poznamenal tiež, že cez 90 krajín ešte nezaočkovalo ani 40 percent svojich obyvateľov. V štátoch Afriky dokonca 85 percent ľudí stále nemá ani prvú dávku očkovania.

Práve neočkovaní podľa šéfa WHO predstavujú väčšinu ľudí, ktorí s COVID-19 končia v nemocnici. Pokiaľ sa šírenie koronavírusu nepodarí obmedziť, hrozí podľa neho, že vznikne ďalší variant, ktorý sa môže šíriť ešte rýchlejšie ako omikron a navyše môže byť smrteľnejší.

V utorok WHO uviedla, že podľa jej očakávania sa omikronom do dvoch mesiacov nakazí viac ako polovica európskej populácie. V prvom týždni roku 2022 sa v európskom regióne novo infikovalo vyše sedem miliónov ľudí.