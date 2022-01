Johnson si v parlamente sypal popol na hlavu: Po párty počas lockdownu čelí výzvam na odstúpenie

Britský premiér Boris Johnson čelí výzvam na odstúpenie pre jeho účasť na párty počas prvého pandemického lockdownu v krajine v máji 2020.

Počas stredajšej schôdze parlamentu, na ktorej mu poslanci kládli otázky, sa Johnson ospravedlnil za to, že sa na podujatí zúčastnil. Podľa jeho slov bol na párty v záhrade premiérskeho sídla na Downing Street 10 zhruba 25 minút, aby poďakoval skupine zamestnancov za ich ťažkú prácu.

Párty bola „technicky v rámci pravidiel“, povedal s tým, že si mal uvedomiť, ako to bude vnímať verejnosť. „Ľutujem spôsob, akým sa riešila udalosť, ktorú som opísal. Trpko to ľutujem. A prajem si, aby sme veci mohli urobiť inak,“ povedal okrem iného Johnson, ktorého cituje spravodajský portál BBC.

Počas zasadnutia v dolnej komore britského parlamentu čelil premiér dovedna ôsmim výzvam na to, aby odstúpil. Opozícia tiež vyzvala, aby ho z funkcie poslali preč poslanci z jeho Konzervatívnej strany. Líder opozičných labouristov Keir Starmer vyhlásil, že Johnson musí odstúpiť pre jeho „smiešne“ klamstvá a výhovorky. „Jeho obhajoba... že si neuvedomil, že bol na párty, je taká smiešna, že je to pre britskú verejnosť v skutočnosti urážlivé,“ povedal. Líder Škótskej národnej strany v dolnej komore Ian Blackford skonštatoval, že ak Johnson „nemá zmysel pre hanbu“, mali by zakročiť radoví konzervatívni poslanci a odvolať ho.

Johnson čelí kritike aj vo svojej strane. Po svojom vyjadrení podľa BBC obchádzal miestnosti, kde sa schádzajú poslanci, aby si získal podporu radových členov dolnej komory parlamentu. Ak by 54 z nich poslalo listy vplyvnému Výboru 1922, ktorý má na starosti politické súťaže o vedenie konzervatívcov, spustilo by to proces napadnutie jeho pôsobenia vo funkcii.