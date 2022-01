Rande prebiehalo podľa nej výborne, doma jej však poslal šokujúcu SMS: Takého burana nečakala!

Sammi podľa svojich slov prežila skvelé rande. To, čo jej však chlapík po spoločnom stretnutí napísal, ju totálne zaskočilo.

Ako píše portál The Sun, Sammi sa na sociálnej sieti TikTok podelila o svoj nepríjemný zážitok z rande. Chlapík jej napísal správu, z ktorej vyplýva, že si spoločné chvíle s ňou užíval. Má to však háčik.

Napriek tomu, že sa mu páčila, chladnokrvne jej do správy pripísal, že sa mu na nej niečo prekážalo. „Tvoja váha ma dnes večer trochu prekvapila,“ znelo v SMS-ke. „Ak to zo mňa robí blbca, je mi to ľúto“' napísal.

„Chápem, že niektorí ľudia majú svoje preferencie. Hlavným problémom ale je, že som mu na rande povedala, že bojujem s jedením a mojou váhou.“

Na TikToku jej incident okomentovalo množstvo ľudí, ktorí sa ju snažili podporiť a na muža nemali pekného slova.

Sammi napriek znepokojujúcemu zážitku dodala: “Chcem veriť, že nie každý je taký sviniar.“