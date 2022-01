Izreal sa snaží udržať ekonomiku: Spravili rázny krok a upravili jedno z opatrení

Izrael skrátil z desiatich na sedem dní dobu izolácie pre ľudí nakazených koronavírusom, ktorí nevykazujú príznaky choroby covid-19. Krajina dúfa, že táto úprava pomôže udržať otvorené školy a ekonomiku v čase, keď sa v krajine rýchlo šíri variant omikrón. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ľudia, ktorí sú nakazení koronavírusom, ale nemajú po dobu troch dní príznaky, môžu opustiť izoláciu po siedmich dňoch, uviedlo vo vyhlásení izraelské ministerstvo zdravotníctva. Ľudia s príznakmi majú naopak v izolácii zostať plných desať dní. Upravené pravidlá majú nadobudnúť platnosť z noci na štvrtok.

Rozhodnutiu izraelských úradov predchádzala štúdia ministerstva zdravotníctva, ktorá sa zaoberala 80 prípadmi omikrónu v Izraeli. Laboratórne testy ukázali, že pravdepodobnosť rastu vírusu po siedmich dňoch choroby bola šesťpercentná, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

"Štúdia vykonaná odborníkmi ministerstva zdravotníctva ukazuje, že šanca, že pacient s omikronom bude po uplynutí tejto doby nákazlivý, je veľmi nízka. Nebudeme nariaďovať izoláciu nad rámec toho, čo je nutné, aby sme zachovali zdravie a udržali ekonomiku, školstvo a kultúru v chode, " uviedol minister zdravotníctva Nican Horovic.

Izraelská vláda v poslednej dobe upravila opatrenia v snahe zabrániť paralýze krajiny, hoci premiér Naftali Bennett varoval, že sa dva milióny až štyri milióny Izraelčanov, z celkovej populácie 9,4 milióna, môžu nakaziť za súčasné vlny infekcií poháňané omikrónom.

Izrael nedávno začal ponúkať štvrtú dávku vakcíny ľuďom starším ako 60 rokov a rizikovým skupinám, doteraz ju dostalo okolo 400.000 ľudí. Dve dávky vakcíny dostalo viac ako 5,9 milióna obyvateľov, z ktorých cez 4,3 milióna má teraz aj tretiu posilňujúcu dávku.

Premiér na utorkovej večernej tlačovej konferencii Izraelčanov uisťoval, že vláda terajšiu krízovú situáciu rieši lepšie, ako mnoho iných krajín a vylúčil celoštátnu uzáveru. "Nie je čas na paniku, nie je čas na hystériu. Spoločne to zvládneme," uviedol Bennett s tým, že vláda rieši situáciu "zodpovedným a správnym spôsobom". Zároveň vyzval Izraelcov, aby chránili seba, svoje deti a svojich starších príbuzných. Izrael podľa premiéra prečká "nezastaviteľnú búrku" infekcií tým, že chráni najzraniteľnejšie skupiny a udržuje ekonomiku otvorenú.

Vláda zrušila rozsiahle cestovné obmedzenia po tom, ako sa omikrón v Izraeli rozšíril. Zároveň sa pokúša obmedziť rady v testovacích centrách tým, že nechala väčšinu očkovaných, aby sa testovali doma antigénnymi testami a prípadnú nákazu nahlásili sami. PCR testovanie je prednostne vyhradené seniorom a rizikovým skupinám.

Úprava pravidiel by mohla posilniť pracovnú silu. Minulý týždeň podľa izraelského vojenského rozhlasu nemohlo do práce desať percent ľudí a podľa odhadov to mohlo na budúci týždeň byť až 30 percent. Skrátenie izolácie pri bezpríznakových nákazách otvára ľuďom cestu k skoršiemu návratu do zamestnania.

Izrael od začiatku pandémie zaznamenal približne 1,5 milióna prípadov infekcie koronavirom a viac ako 8000 úmrtí po chorobe covid-19. V uplynulom týždni krajina evidovala rekordné denné prírastky nakazených; počet hospitalizácií tiež stúpa, ale zostáva relatívne nízky v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami koronaviru.