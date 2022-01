Macron ide po krku dezinformátorom: Takýto trest žiada pre všetkých, ktorí šíria nepravdivé informácie

Šíritelia nepravdivých informácií na internete by mali byť braní na zodpovednosť podobne, ako to platí pre novinárov, a prípadne byť postavení aj pred súd. V utorkovom prejave to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje agentúra AP.

"To isté musí platiť aj pre zahraničné médiá, ktoré majú oprávnenie šíriť spravodajstvo na území Francúzska," pokračoval Macron. Upozornil, že západné demokracie v súčasnosti nestačia čeliť "propagandistom plateným zahraničnými autoritárskymi režimami, ktorí sa neriadia novinárskou etikou a ustanoveniami o zodpovednosti za svoju činnosť". Tlačový zákon z roku 1881 zaručuje slobodu tlače vo Francúzsku, avšak zároveň obsahuje aj ustanovenia proti osočovaniu. Dva dni pred druhým kolom prezidentských volieb v roku 2017 sa Macronov volebný tím stal terčom útoku hackerov, ktorí na internete zverejnili niekoľko gigabajtov dát. Zverejnené e-maily podľa Macronových kritikov naznačovali daňové úniky a snahu o volebný podvod. Pri šírení týchto informácií sa zistila aj aktivita internetových botov, čo vyvolalo otázky o možnom zapojení Ruska. Kremeľ však tieto tvrdenia odmietol. Experti z WHO: Preočkovávanie obyvateľstva sa nedá robiť donekonečna, potrebujeme úplne nové vakcíny! Macronov utorkový prejav súvisel s výsledkami správy o šírení dezinformácií, ktorú nechal prezident vypracovať na jeseň aj v reakcii na útok na americký Kapitol v januári 2021. Správa prináša niekoľko odporúčaní vrátane zavedenia príslušných vzdelávacích aktivít v školách a sankcionovania osôb narúšajúcich verejný poriadok šírením dezinformácií. "Odporúčania sú zamerané na obmedzenie šírenia obsahu škodlivého pre demokratický život, majú odradiť ľudí od zlomyseľného správania sa a sankcionovať nezákonné praktiky," vyhlásil sociológ Gérald Bronner, ktorý predsedal výboru poverenému vypracovaním správy. Ako pripomína AP, francúzska vláda vlani vytvorila orgán na boj proti dezinformáciám prichádzajúcim zo zahraničia. Krajiny hlásia najvyšší denný prírastok pozitívnych od začiatku pandémie: Takto chcú zmierniť šírenie paniky!