Dala si zmenšiť prednosti, operácia sa kruto zvrtla: Mladá žena odhalila znetvorené prsia!

Nelly London, influencerka, ktorá sociálne siete využíva na šírenie pozitívnych myšlienok medzi ľudí sa so svojimi fanúšikmi delí o fotky, ktoré surovo, bez úprav ukazujú jej prirodzenú krásu. Aj keď možno Nelly nespĺňa proporcie, ktoré väčšina spoločnosti považuje za jedinú možnú podobu krásy, ona sa nehanbí a hrdo prezentuje svoje telo.

Otvorene o sebe hovorí, že má veľké, široké bedrové kĺby a iné nedokonalosti, no to jej nezabráni v tom, aby hrdo zdieľala fotografie svojho obnaženého tela na Instagrame pre takmer pol milióna fanúšikov. Ako spomína portál The Sun, žena sa tým snaží ukázať, že nech má ich telo akúkoľvek formu, konfekčnú veľkosť, stále sa môžu cítiť dobre.

Jediné, čo ju vždy trápilo bolo jej poprsie. Veľké prsia ju trápili počas celého dospievania, trpela ťažkosťami, a preto sa rozhodla svoj problém vyriešiť operáciou. Netušila však, akú dlhú a bolestivú cestu má pred sebou.

„Mala som len 19 rokov, keď som podstúpila operáciu zmenšenia poprsia. Keď som bola mladšia, netušila som, že taká možnosť existuje a myslela som si, že s tými obrovskými prsiami budem musieť bojovať do konca života. Spôsobovali mi neuveriteľné bolesti. Bola som však odhodlaná prijať, že to je môj osud,“ opisuje Nelly. Pred operáciou nosila podprsenky s košíkmi o veľkosti H.

Po operácií však nebolo všetko ružové. Jej telo „odmietlo“ operáciu, a na tele jej zostali otvorené rany, ktoré sa napriek stehom nechceli zahojiť. Kvôli tomu musela podstúpiť radu ďalších operácií, aby sa tkanivo uzavrelo. Žiadna z operácií však utrápenej Nelly nepomohla. Telo sa odmietalo podvoliť cudziemu zásahu. „Celý hrudník som mala otvorený. Stehy nedržali ani na jednej z rán,“ dodáva užialene.

Lekári preto problém museli riešiť inak, než operáciou. Každé tri dni, po dobu asi 7 mesiacov, musela chodiť za zdravotnými sestrami, ktoré jej rany ošetrovali. Teraz, po 8 rokoch a niekoľkých operáciách, otvorene hovorí o svojej skúsenosti: „Bolo to hrozné. Minula som na to toľko veľa peňazí. Viac, ako dvojnásobok toho, čo som očakávala. No ak mám byť úprimná, urobila by som to znova. Mať prsia, s ktorými sa cítite byť sama sebou je naozaj oslobodzujúce.“

Teraz pravidelne na Instagrame zdieľa príspevky o tom, že je hrdá na to, kým je. Pri jednej fotke v popise naráža na jej hrboľatú cestu za vytúženými prsiami: „Veľké, malé, ovisnuté, výrazné, zjazvené, asymetrické. Stále sú to len a len prsia. Nič viac. Nemyslím si, že som niekedy stretla niekoho, kto by bol so svojimi prsiami na 100 percent spokojný. Každej z nás sa zdá, žeby sa na nich dalo niečo vylepšiť. “

Sledovatelia oceňujú jej úprimnosť a mnoho z nich ju v tvorbe podporuje. Tvrdia, že tým, že zdieľa neupravené fotografie a jej príbeh, im pomáha vyrovnať sa s vlastnými nedokonalosťami.