Krajiny hlásia najvyšší denný prírastok pozitívnych od začiatku pandémie: Takto chcú zmierniť šírenie paniky!

Taliansko a Turecko v utorok ohlásili najvyššie denné prírastky počtu prípadov koronavírusu. Rím oznámil 220.532 nových prípadov za predchádzajúci deň a Ankara 74.266, informovala agentúra Reuters.

V Taliansku medzi lekármi a epidemiológmi silnie debata, či pokračovať s zverejňovaním denných údajov. V Španielsku vystúpil počet úmrtí v súvislosti s covidom-19 za 24 hodín na maximum od marca. Dnes zverejnená talianska bilancia je dvakrát vyššia ako tá z pondelka. Rozdiel je ale ovplyvnený tým, že v nedeľu sa obvykle testuje výrazne menej ako počas všedných dní.

V súvislosti s chorobou covid-19 zomrelo za posledný deň 294 ľudí. Obsadenosť lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti je však stabilná. V súčasnosti je v Taliansku nakazený každý tridsiaty človek. Podľa denníka Corriere della Sera medzi odborníkmi silnie debata o tom, či neprestať vydávať počty nakazených každý deň. Podľa primára oddelenia infekčných chorôb v nemocnici v Janovom Mattea Bassettiho každodenná bilancia "len vytvára úzkosť".

O zmene diskutuje aj vedecká rada talianskej vlády, povedal jej člen a odborník na infekčné choroby Donato Greco. Údaje by podľa neho mohli byť zverejňované raz alebo párkrát za týždeň. Pre vedcov by však bola dostupná podrobná sada dát. Zmenu však odmietol námestník ministra zdravotníctva Pierpaolo Sileri. Podľa neho je dôležité udržať "transparentnú komunikáciu voči občanom". Sledovať by sa podľa Sileriho mala hlavne obsadenosť lôžok v nemocniciach a počet úmrtí. S novým variantom omikrón sa síce prudko zvyšuje počet prípadov infekcie, mnohí ľudia ale nemajú príznaky.

Najvyšší denný prírastok nakazených koronavírusom ohlásilo dnes aj Turecko, kde sa za posledný deň preukázalo 74.266 prípadov infekcie. Úmrtie v súvislosti s chorobou covid-19 bolo za posledný deň 137. Turecké ministerstvo zdravotníctva ale varovalo, že by tento údaj mohol výrazne vzrásť v situácii, keď sa variant omikrón začne šíriť medzi staršími ľuďmi a osobami z rizikových skupín.

Španielsko dnes ohlásilo 247 úmrtí v súvislosti s chorobou covid-19 za predchádzajúci deň. Ide o najväčší počet od konca minulého marca. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo aj bezmála 135.000 nových prípadov nákazy. Štrnásťdňová incidencia prekročila hranicu 3000 prípadov na 100.000 obyvateľov.

V Španielsku sa tiež ďalej diskutuje o zmene prístupu k monitorovaniu výskytu koronaviru. V pondelok premiér Pedro Sánchez uviedol, že by úrady mohli ku covidu-19 pristupovať ako k chrípke či endemickým chorobám. Proti zmene sa dnes vyjadril podpredseda španielskej epidemiologickej spoločnosti Óscar Zurriaga. Podľa neho závažnosť covidu-19 stále nie je na úrovni endemických chorôb. To, že je (choroba) endemická, neznamená, že prestáva byť problémom,“ uviedol Zurriaga.