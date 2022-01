Koniec špehovania kráľovnej Alžbety: Bezpečnostné opatrenia v areáli jej rezidencie priniesli znepokojivé zistenia!

Britské úrady zaviedli bezletovú zónu nad Windsorským zámkom, ktorý je jednou z hlavných rezidencií kráľovnej Alžbety II. Urobili tak na základe výsledkov previerky bezpečnostných opatrení v zámockom areáli, informovala agentúra AFP.

Polícia regiónu údolia rieky Temže západne od Londýna v utorok oznámila, že bezletovú zónu nad Windsorským zámkom zavádza od 27. januára. Od tohto dátumu nebude smieť do vzdušného priestoru nad areálom vletieť žiadne lietadlo ani vrtuľník, ktorý na to nebude mať osobitné povolenie.

Zákaz letov bude platiť do výšky 2500 metrov a v okruhu približne 1,9 kilometra od kráľovskej rezidencie. "Toto nariadenie predstavuje ďalší zo spôsobov, ako zaručiť bezpečnosť ľudských sídel v blízkosti tejto ikonickej lokality," uvádza sa v policajnom vyhlásení. Windsorský zámok leží len približne 30 kilometrov od Londýna, v blízkosti najrušnejšieho britského letiska Heathrow.

Vlani 25. decembra, na Prvý sviatok vianočný, polícia zadržala 19-ročného mladíka s kušou, ktorému sa podarilo nakrátko preniknúť do areálu Windsorského zámku. Alžbeta II. tam v tom čase trávila sviatky spolu s najstarším synom a dedičom trónu princom Charlesom a jeho manželkou Camillou. Podozrivého muža, ktorému sa nepodarilo vniknúť do interiéru zámku, vzali do väzby a zverili do starostlivosti odborníkov na duševné zdravie.