Experti z WHO: Preočkovávanie obyvateľstva sa nedá robiť donekonečna, potrebujeme úplne nové vakcíny!

Podľa odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie je neustále preočkovávanie obyvateľstva tzv. posilňujúcimi dávkami existujúcich proticovidových vakcín "vhodnou a udržateľnou stratégiou" v boji proti stále pribúdajúcim variantom nového koronavírusu.

Expertná skupina vytvorená WHO za účelom posúdenia účinnosti vakcín proti covidu v utorok zároveň vyzvala na vyvinutie nových vakcín, ktoré budú ľudí lepšie chrániť pred šírením vírusu. TASR prevzala túto informáciu z francúzskej tlačovej agentúry AFP. "Stratégia očkovania založená na opakovanom podávaní posilňujúcich dávok pôvodnej vakcíny pravdepodobne nebude vhodná ani udržateľná," uviedla vo vyhlásení nezávislá skupina expertov (TAG-Co-VAC), ktorá je v súvislosti s vakcínami poradným orgánom WHO.

Predbežné údaje podľa nej naznačujú, že existujúce vakcíny sú menej efektívne v zabránení symptomatickému priebehu covidu u ľudí, ktorí sa nakazia novým variantom omikron. Ten dosiaľ zaznamenali v prinajmenšom 149 krajinách. Ochrana pred závažným priebehom ochorenia COVID-19, ktorú majú vakcíny obzvlášť poskytovať, však podľa týchto dát aj pri nákaze omikronom "pravdepodobne zostáva zachovaná".

Odborníci v tejto súvislosti odporučili vyvinúť také vakcíny, ktoré nielenže ľudí ochránia pred vážnym priebehom covidu, ale dokážu tiež lepšie predchádzať samotnej nákaze a jej šíreniu. Takéto očkovacie látky by podľa expertov znížili tzv. komunitný prenos nákazy aj potrebu rozsiahlych obmedzení verejného života.

Farmaceutické firmy by sa podľa odborníkov WHO mali tiež snažiť vyvinúť také vakcíny, ktoré "vyvolajú silné a dlhotrvajúce imunitné odozvy" a znížia aj potrebu ďalšieho preočkovávania. Experti však dodali, že dokým nebudú takéto nové očkovacie látky dostupné, bude "možno potrebné prispôsobovať" – v závislosti od ďalšieho vývoja vírusu – zloženie už existujúcich vakcín tak, aby naďalej poskytovali dostatočnú ochranu pred koronavírusom vrátane variantu omikron a tiež pred ďalšími budúcimi variantmi. Podľa informácií WHO sa v súčasnosti vyvíja na celom svete 331 proticovidových vakcín.