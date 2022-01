Rath po prepustení z väznice s drinkom v ruke: Takéto má plány do budúcna bývalý hajtman

Bývalý stredočeský hajtman David Rath v utorok opustil väznicu v Brne, kde si odpykal polovicu zo sedemročného trestu za korupciu. O jeho prepustení rozhodol v utorok ráno na neverejnom zasadnutí krajský súd v Brne, ktorý zamietol sťažnosť štátnej zástupkyne proti Rathovmu podmienečnému prepusteniu so skúšobnou dobou sedem rokov.

Ako informoval spravodajský web Novinky.cz, Rath sa po prepustení z väznice presunul do stredočeského mesta Hostivice, kde žije. Novinárom, ktorí tam naňho čakali, povedal, že aj po prepustení na slobodu by mal pracovať na čiastočný úväzok ako lekár v brnianskej väznici, čo robil i počas výkonu trestu.

"Mám pocit, že som bol celkom užitočný, takže z tohto pohľadu nešlo o úplne premárnené roky," skonštatoval. Novinárov pritom vyzval, aby sa viac venovali situácii v českom väzenstve. Za problém považuje, že tri štvrtiny väzňov sú narkomani a recidivisti. Podľa neho s takýmito ľuďmi český systém nevie pracovať.

So spoluväzňami mal Rath podľa svojich slov dobrý vzťah. "Až ma prekvapilo, koľko – a teraz to nemyslím ironicky – slušných a kvalitných ľudí končí v našich väzniciach. My sme tam mali pánsku spoločnosť, kde sme sa bežne oslovovali pán bankár, pán podnikateľ či pán staviteľ," poznamenal Rath. Za svoju prioritu označil doplatenie piatich miliónov českých korún z celkovo desaťmiliónového peňažného trestu, ktorý na súde tiež dostal.

To, že mu po jarnom odvolacom konaní v druhej vetve korupčnej kauzy teoreticky hrozí opäť návrat za mreže, komentoval podľa Noviniek stoicky: "Taký je život, ja nie som v pozícii, že by som na tom mohol niečo zmeniť. Zarážajúce je skôr to, že sa jeden prípad rozdelí tak, že ani za desať rokov ešte nemáme verdikt." Uznal, že "určite urobil veľa chýb", preto vynesený rozsudok, na ktorého základe strávil vo väzení 3,5 roka, plne akceptoval a rešpektuje ho.

Po pobyte vo väzení sa Rath po psychickej a fyzickej stránke cíti byť zdravý. Dodal, že prekonal chorobu COVID-19, zrejme hneď niekoľkokrát, ale dúfa, že to nebude mať trvalé následky. Dodal, že okrem návratu do práce sa chce aj venovať svojim synom.

Popri úväzku v brnianskej väznici bude Rath pracovať aj v ordinácii v meste Hostivice. V budúcnosti by mal podľa prezidenta Zväzu pacientov ČR Luboša Olejára pôsobiť vo funkcii pacientskeho ombudsmana pre stredné Čechy a Prahu. Do politiky sa vrátiť nechce.

Ratha zadržala polícia v máji roku 2012 so sedemmiliónovým úplatkom, ktorý si niesol v škatuli od vína. Pražský vrchný súd neskôr uznal Rathovu vinu v prípadoch ovplyvňovania tendrov na rekonštrukciu zámku Buštěhrad.