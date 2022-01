Prišla do Londýna kvôli lepšej budúcnosti pre syna: Teraz ho v rakve posiela späť domov

Do Londýna prišla z Rumunska, pretože pre svojich synov chcela len to najlepšie. Lepšiu budúcnosť. Krátko pred príchodom nového roka jej však srdce puklo žiaľom. O milovaného syna - tínedžera prišla tragickým spôsobom. Takýto má odkaz pre ostatné rodiny s deťmi.

Zarmútená mama Mihaela tragicky prišla o syna. Iount Elvis Tacu bol zavraždený v Hillingdone v Londýne. Tínedžer bol dobodaný na smrť krátko pred príchodom nového roka, 30. decembra. Za rok 2021 v hlavnom meste, v Londýne, bolo zavraždených spolu s Elvisom 30 tínedžerov. Ako spomína portál The Sun, je to najviac od skončenia druhej svetovej vojny.

Uplakaná mamička Mihaela opísala svojho syna: „Bol to milý mladík. Nikdy nebol agresívny. Nikdy neprišiel domov zbitý a nikdy sa mu nič podobné nestalo. A zrazu prišlo toto. Miloval hudbu, filmy a často sa hrával so svojim mladším bratom.“ Matka však neskrýva i výčitky, ktoré teraz pociťuje: „Priviedla som ho do Londýna, keď mal len 7 rokov. Chcela som mu zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Teraz sa musí v truhle vrátiť do Rumunska. Teraz už viem, že chcem z tejto krajiny utiecť a vrátiť sa späť do domoviny so svojim jediným dieťaťom, ktoré mi ešte zostalo.“

Mladší syn nechápe, prečo Elvis s nimi už nie je. Matke to trhá srdce: „Neustále sa ma pýta, kedy sa jeho braček vráti domov.“ Mihaela ďalej tvrdí, že z Londýna sa chcela odsťahovať ešte predtým, než jej rodinu poznačila táto tragédia. „Keď odídem, už sa sem nevrátim. Nebudem ani žiadnu inú rodinu nabádať, aby sa sem s deťmi sťahovali. Je to tu nebezpečné,“ hovorí utrápená matka.

Pred súd pre mládež v Ealingu predstúpil len 16-ročný chlapec, ktorý bol podozrivý z vraždy Elvisa. Súd rozhodol v prospech obete a mladíka obvinili z vraždy. Stránka GoFundMe vytvorená s účelom získania finančných prostriedkov na odvoz jeho tela späť do Rumunska vyzbierala viac ako 9 000 eur.

Claudia Martonfi, ktorá stránku založila, napísala: „Rodina je zdrvená a žiadne slová nestačia na to, aby ju utešili. Keď sa väčšina z nás chystala osláviť príchod nového roka, ich svet sa rozpadol smrťou ich syna.“ Rodina chce, aby sa Elvisovo telo vrátilo späť do rodnej krajiny, kde by bol pochovaný.