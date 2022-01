Odrezaný penis a mužská hlava v igelitke: S týmito dôkazmi sa mladík prišiel priznať k ohavnému činu na políciu

Polícia z juhofrancúzskeho mestečka Fréjus, ktoré leží len dvadsať kilometrov od Cannes, zažili v piatok 7. januára ráno šok. Aj pre skúsenejších mužov zákona bol totiž silnou kávou príchod muža s igelitkou.

Dotyčný, ktorý bol v minulosti trestaný za drobné krádeže, sa prišiel sám udať. V plastovej taške priniesol dôkazy o ťažkom zločine. Mal v nej hlavu a penis muža, ktorého zavraždil. "Dotyčný prišiel na policajnú stanicu vo Fréjus po tom, čo odrezal hlavu a penis mužovi," uviedol v rozhovore pre francúzsku tlač hovorca polície z regiónu Provence-Alpy-Azurové pobrežie.

38-ročného muža ihneď spútali a odviedli do cely predbežného zadržania. Francúzska polícia zatiaľ odmieta prípad akokoľvek ďalej komentovať. Nie je teda známe to, koho zavraždil a aký mal na to motív. Vie sa len, že k vražde došlo v jeho dome. Podľa francúzskej polície bol v minulosti trestaný len za drobné trestné činy, predovšetkým krádeže.