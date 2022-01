Britská pošta si uctila 60. výročie rockových legiend: Olížte  si The Rolling Stones

Veľká pocta! Britská Kráľovská pošta vytvorila novú sériu dvanástich známok.

Výnimočné sú predovšetkým pre fanúšikov rockovej kapely The Rolling Stones, ktorej členovia sú na nich zobrazení. Legendárna skupina totiž tento rok oslavuje 60. výročie od svojho vzniku.

Legendy na britskej korešpondencii. Kráľovská pošta si známkami uctila dlhých 60 rokov pôsobenia britskej rockovej skupiny The Rolling Stones na hudobnej scéne. Pri ich dizajne úzko spolupracovala s kapelou. Speváka Micka Jaggera (78), gitaristov Keitha Richardsa (78) a Rona Wooda (74) spolu so zosnulým bubeníkom Charliem Wattsom († 80) zobrazujú nielen na portrétoch, ale tiež počas ich vystúpení v londýnskom Hyde Parku v júli 1969 či v roku 1972 na koncerte v New Yorku. „Len pár kapiel v histórii rocku si dokázalo vybudovať takú bohatú a rozsiahlu kariéru ako The Rolling Stones,“ uviedol hovorca Kráľovskej pošty David Gold. „Stouni“ sa tak stali štvrtou britskou hudobnou skupinou, ktorá je zvečnená na známkach. Tie je možné si od začiatku týždňa predobjednať na stránkach britskej pošty.

The Rolling Stones

Pôsobenie: 1962 - súčasnosť

Súčasní členovia: Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood Bubeník Charlie Watts zomrel 24. augusta 2021. S kapelou hral 58 rokov.

- Skupina bola v roku 1989 uvedená do rokenrolovej Siene slávy.

- Za svoje pôsobenie získali 3 ceny Grammy a cenu Grammy za celoživotné dielo

- Vydali 30 štúdiových albumov, 33 koncertných albumov, 29 kompilačných albumov.

Hodnota: 838 mil. €