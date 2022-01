Žena si dala odstrániť predošlé výplne z pier a nečakane jej takto giganticky napuchli: Sú ako dva párky!

To, čo sa mladej Britke stalo s perami po zákroku, nečakala ani v najhoršom sne.

Britka Daniella Bolton sa objednala na zväčšenie pier a plánovala si dať vstreknúť 0,5 ml výplne. Ako píše portál Dailystar, v salóne však prehodnotila svoj plán a rozhodla sa, že si dá predošlé výplne odstrániť. To, čo sa stalo neskôr s jej perami, bola ako nočná mora.

Predtým, ako jej kozmetička vstrekla enzým do pier, urobila Daniella náplasťový test, aby skontrolovala, či nebude mať reakciu na hyaluronidázu – enzým, ktorý rozpúšťa výplň. „Moja pokožka trochu sčervenala, ale ja mám naozaj citlivú pokožku, takže som tomu nevenovala veľkú pozornosť,“ vysvetlila Daniella. "Dostala som injekcie a pery sa zväčšili pomerne rýchlo, ale aj keď si pery rozpustíte, aj tak by mali byť dosť veľké. Aj keď som si vtedy nebola istá, či mali byť také veľké ako tie moje," povedala Daniella.

Kozmetička Danielle povedala, že jej pery by mali prestať opúchať približne do hodiny. Keď však opustila salón, pery sa jej podľa jej slov každou minútou zväčšovali – až kým nedosiahli 20-násobok svojej obvyklej veľkosti a nenadobudli výzor „párkových pier“.

"Moja reakcia bola hrozná. Moje pery vyzerali ako dva párky,“ opísala svoju hrôzostrašnú skúsenosť Daniella. „Neviem, či to nepreháňam, ale naozaj by som povedala, že mali asi 20-násobok normálnej veľkosti. Bolo to také strašidelné. Bola som vo veľkom šoku, nikdy predtým som žiadne také pery nevidela tak veľké pery," vysvetlila vystrašená Britka.

Prvá vec, ktorú Daniella urobila, keď sa vrátila do svojho domu v Edinburghu, bola, že kontaktovala svoju kozmetičku. „Poslala som jej správu na Instagram a ona mi hneď zavolala a spýtala sa, či sa cítim dobre." Kozmetička jej povedala, že keď bude mať problémy s dýchaním, má ísť na pohotovosť, pretože by to mohlo byť aj niečo vážne. "Moje pery boli naozaj veľké a tiež som sa začínala cítiť trochu zle. Bolo mi celkom horúco, povedala som to aj lekárom." V nemocnici dostala Daniella osem tabliet steroidov, ktoré do pol hodiny zmiernili opuch.

Mladá Britka upozornila aj ostatné ženy, aby takéto veci nebrali na ľahkú váhu. "Ľudia by si mali uvedomiť, že tieto reakcie sa môžu vyskytnúť, a to, že dostanete náplasťový test, neznamená, že to bude 100 percent v poriadku," dodala Daniella.