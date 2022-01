Žena má chúlostivý problém, jej sused zašiel priďaleko: Čoho bol schopný, predýchavala len ťažko

Chúlostivý problém! Britka sa obrátila na internetové fórum pre rodičov, kde sa podelila o svoje trápenie.

Ako informuje The Sun, hoci má so svojimi susedmi veľmi dobré vzťahy a vždy sú k nej milí, priateľskí a nápomocní, jednu vec nedokáže zúfalá žena spracovať. Podľa nedávno rozvedenej mamičky sú až moc zvedaví, a to najmä sused. „Keď som sa opaľovala na trampolíne, napísal mi, aby som skontrolovala, či som v poriadku, pretože si všimol, že som na chvíľu zaspala,“ uviedla žena ako jeden z príkladov čudného správania vydatého muža. Keďže sa jej to zdalo neprimerané, suseda pri mnohých príležitostiach viac razy upozornila, dokonca pred jeho vlastnou manželkou.

Nezabralo, a tak sa žena rozhodla vyriešiť problém po svojom. V snahe skryť sa pred mužským pohľadom sa opaľovala pri strome, ktorý začala pestovať čisto z tohto dôvodu. To však nebolo možné dlho, pretože zistila, že sused počas sviatočného obdobia vyrezal strom počas jej neprítomnosti. „Som pobavená, ale rovnako nahnevaná,“ uviedla na margo nešťastnej situácie. Hoci jej partner sľúbil, že na jar postaví nad ich terasou baldachýn, povedala, že ju to naozaj vytočilo. „Sú to naozaj milí a láskaví ľudia, ale toto je už za hranicou,“ zakončila.





Na jej príbeh okamžite zareagovalo množstvo ľudí. „Nemôže orezávať strom vo vašej záhrade, iba orezávať prečnievajúce konáre z vášho stromu na jeho pozemok,“ napísal svoj postreh jeden z komentujúcich a pokračoval: „Ak orezal vrch, žiadal by som ho, aby mi kúpil nový - vyšší - strom, pretože ten váš úmyselne poškodil!“ Ďalší sa neváhali podelil o svoje nápady, ako s dotieravým susedom vybabrať. „Mohli by ste zvážiť, že umiestnite na plot mriežku a budete tam pestovať nejakú rastlinu, aby ste tak zvýšili výšku plotu.“ Iní jej poradil nasledovne: „Zaobstarajte si fotoaparát, aby ste mali dôkaz, že vás špehuje.“