Historický moment! Lekári traplantovali pacientovi srdce ošípanej: Do budúcna môžeme mať nekonečné zásoby orgánov

Srdce z geneticky modifikovanej ošípanej transplantovali americkí lekári pacientovi, aby mu zachránili život.

O vysoko experimentálnej operácii, ktorá sa odohrala v piatok vo fakultnej nemocnici v americkom meste Baltimore v štáte Maryland a trvala osem hodín, informovali denník The New York Times (NYT) a agentúra AP. Nemocnica dnes, tri dni po zákroku, uviedla, že sa pacient cíti dobre.

Hoci je ešte príliš skoro na to, aby sa dalo hovoriť o úspešnosti operácie, ide podľa agentúry AP o krok vpred v úsilí používať jedného dňa zvieracie orgány k život zachraňujúcim transplantačným zákrokom. Podľa lekárov operácia dokázala, že srdce z geneticky upravenej ošípanej môže fungovať v ľudskom tele bez toho, aby bolo organizmom okamžite odmietnuté. Prelomový postup podľa NYT dáva nádej státisícom chorým so zlyhávajúcimi orgánmi.

Pacient, 55-ročný David Bennett, vedel, že nemá žiadnu záruku, že experiment bude fungovať. Jeho syn agentúre AP povedal, že otec umieral, nebol spôsobilý na transplantáciu ľudského srdca a nemal inú možnosť. "Je to buď zomrieť, alebo podstúpiť túto transplantáciu. Chcem žiť. Viem, že je to výstrel do tmy, ale je to moja posledná šanca," uviedol Bennett deň pred operáciou podľa vyhlásenia, ktoré médiám poskytla nemocnica.

Médiá pripomínajú, že je obrovský nedostatok darovaných ľudských orgánov vhodných na transplantáciu, čo vedie vedcov k snahe zistiť, ako možno namiesto ľudských použiť zvieracie orgány. Vlani sa v USA uskutočnilo viac ako 3800 transplantácií srdca, čo je rekordný počet, uvádza organizácia UNOS dohliadajúca na americký transplantačný systém.