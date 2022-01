Omikron už prevláda v niektorých krajoch v Česku: Expert zdvíha varovný prst

V niektorých krajoch v Českej republike, a napríklad aj v Prahe, už začal prevládať variant koronavírusu omikron.

V televíznej relácii Raňajky s Novou to v pondelok povedal šéf českej Medziodborovej skupiny pre epidemické situácie (MeSES) Petr Smejkal. Podľa jeho mienky bude za jeden až dva týždne tento nákazlivejší variant prevládať už všade. Informácie priniesol portál TN.cz televízie Nova.

Smejkal upozornil, že aj keď je podľa doterajších poznatkov omikron menej nebezpečný, môže zahltiť nemocnice. Je to údajne otázka niekoľkých dní, kým variant prevládne v celom Česku. "Ja si myslím, že v niektorých krajoch, napríklad aj v Prahe, už to cez tých 50 percent je. Niekde to ešte nie je. Úplne presne sa to nevie. Vlani napríklad na konci roka deltu vytláčal omikron trochu pomalšie, než si všetci mysleli," povedal Smejkal.

Pri omikrone je podľa Smejkala potrebné počítať s tým, že nakazených bude mnoho. "Potom je otázkou, kto bude pracovať v nemocniciach," povedal Smejkal.

Na hrozbu nedostatku pracovníkov v kľúčových profesiách sa česká vláda chystá reagovať takzvanou pracovnou karanténou, pripomína portál TV Nova. Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) v pondelok rozhodne, ktorých povolaní sa to presne bude týkať. Počíta sa so zdravotníkmi alebo záchrannými službami. Znamená to, že pozitívni zamestnanci budú pracovať, ale za sprísnených bezpečnostných podmienok.

Smejkal tiež zopakoval, že pre ochranu pred omikronom je kľúčová posilňujúca dávka očkovania. "Ľudia, ktorí majú dve dávky z marca, majú ochranu len 35 percent. Posilňujúca dávka ich vyhodí až na 70 percent. Tri dávky sú skrátka ideálne, napriek tomu, že ste možno niekedy v minulosti covid prekonali," vysvetlil tento lekár a infektológ, ktorého citoval portál TN.cz.