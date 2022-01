V lotérii vyhral mastný jackpot, po jeho rozhodnutí nastalo peklo: Šialená reakcia rodiny!

Mladý pár vyhral v lotérii jackpot, ktorý predstavoval závratnú sumu 5,6 miliónov dolárov (takmer 4,8 milióna eur). Ako s ňou naložia, mali od začiatku jasnú predstavu. A presne v tomto momente nastal problém.

Ako informuje The Sun, 24-ročný muž s priateľkou si občas zo zábavy kupovali žreby do lotérie. Pokúšať šťastie sa v tomto prípade vyplatilo a z dvojice sa razom stali milionári. Na Reddite opísal šťastlivec svoj príbeh.

„Po zaplatení paušálneho poplatku a daní sme vyhrali okolo 5,6 milióna dolárov. Po zaplatení celého dlhu (študentské pôžičky, hypotéka na bývanie, pôžička na auto) nám zostalo okolo 5 miliónov. V prípade, že to neviete, 70 percent výhercov lotérie po niekoľkých rokoch skrachuje," uviedol na pravú mieru muž, ktorý sa chcel spolu so svojou ženou tejto chybe vyvarovať. Rozhodli sa preto, že tri milióny z výhry investujú a zvyšné dva milióny dolárov použijú na kúpu bytu. A práve vtedy nastal problém.





Keď sa totiž so svojim plánom, ako naložiť s výhrou, podelil s rodinou, zostal v nepríjemnom šoku. „Začali hovoriť o veľkom rodinnom výlete a o tom, ako by som im mal splatiť všetky pôžičky. A ešte oveľa viac! Vysvetlil som im, že 5 miliónov je síce veľa, ale málo na to, aby som ich rozdal rodine. Oni sa za to na mňa nahnevali. Povedali, že v tejto rodine nie som viac vítaný a že by som sa s nimi už nikdy nemal rozprávať," opísal reakciu svojich najbližších mladík.

Príspevok vyvolal okamžite množstvo zmiešaných reakcií, no mnohí sa priklonili na stranu výhercu. „Už nie si vítaný v rodine, pretože si im nedal svoje peniaze? Z ich nárokovania na výhru mi je zle,“ znel jeden z komentárov a pridali sa aj ďalší: „Tvoja rodina ti ukázala, že krv nie je dôležitejšia ako peniaze,“ či: „Nie je na tom nič zlé, ak si sa takto rozhodol zabezpečiť si budúcnosť, hoci ja by som sa s najbližšími o výhru podelil."