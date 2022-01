Kráter plný plynu horí už od roku 1971: Zatvoria Bránu do pekla?

Turkmenistan má roky rokúce na svojom území horiacu dieru, ktorú začali v krátkom čase nazývať Brána do pekla.

Plynový kráter v púšti Karakum horí už neuveriteľných 55 rokov. Prezident krajiny sa to konečne rozhodol ukončiť.V kráteri neďaleko oázy Darvaza od roku 1971 horí unikajúci zemný plyn. Kráter vznikol ako výsledok ľudskej činnosti, keď pri zemných prácach došlo k prepadnutiu podložia, čím vznikol kráter s priemerom 100 metrov a s hĺbkou okolo 20 metrov.

Pracovníci sa obávali úniku plynu do okolia a rozhodli sa, že bude bezpečnejšie ho kontrolovane zapáliť a nechať vyhorieť. Výsledok ich však nemilo prekvapil. Plynu je na mieste totiž toľko, že „vyhára“ už vyše 50 rokov a zatiaľ sa nezdá, že by to malo v blízkej budúcnosti skončiť. Uzavretie miesta nariadil prezident Berdymuhamedov už v roku 2010, zatiaľ sa to však nepodarilo.