Tragický nález pri gréckom ostrove: Z mora vytiahli telíčko malého dieťaťa

Predstavitelia gréckej pobrežnej stráže informovali, že v sobotu vytiahli z Egejského mora telo malého dieťaťa.

Stalo sa tak dva týždne po dvoch smrteľných incidentoch člnov s migrantmi. Telo dieťaťa našli vo vodách pri ostrove Naxos. Dieťa bolo vysoké 85 centimetrov a podľa odhadov malo tri roky. Úrady ho prevezú do prístavného mesta Pireus na forenzné vyšetrenie.

Vo štvrtok úrady našli na mori štyri telá - muža, ženy a dvoch dievčat. Tri z nich objavili pri Naxose a jedno pri neďalekom ostrove Paros.

Dvadsiateho druhého decembra pri ostrove Folegandros záchranári pomohli 12 ľuďom, pravdepodobne Iračanom, z nafukovacieho člna a z mora vytiahli aj tri telá neznámych mužov. Preživší nehody tvrdili, že najmenej 17 ľudí je ešte nezvestných. O dva dni neskôr zachránili 41 migrantov z plachetnice, ktorá sa prevrátila severozápadne od Parosu. Na plavidle bolo zhruba 80 migrantov.

Keďže Grécko posilnilo hliadky pri svojich ostrovoch vo východnom Egejskom mori, blízko tureckého pobrežia, prevádzači sídliaci v Turecku čoraz častejšie posielajú plavidlá s migrantmi a utečencami smerom do Talianska, uvádza agentúra AP.

V roku 2021 prešlo cez Stredozemné more, aby sa dostalo do krajín Európskej únie, viac ako 116-tisíc žiadateľov o azyl, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Do Talianska nelegálne cestovalo 55 percent z nich, 35 percent do Španielska, 7 percent do Grécka a zvyšok na Maltu a Cyprus.