Horí už desaťročia: Podarí sa uhasiť svetoznámy požiar?

„Strácame cenné prírodné zdroje, z ktorých by sme mohli získať značné zisky a použiť ich na zlepšenie blahobytu našich ľudí,“ uviedol prezident v televíznom prejave. Úradom podľa svojich slov nariadil, aby našli riešenie na uhasenie ohňa.

Turkmenistan President Gurbanguly Berdymukhamedo has recently appeared on national television and ordered experts to find a way to extinguish the flames at Darvaza.https://t.co/UTQCJXUPEy#turkmenistan #darvaza #gatesofhell #doortohell #darktourism #darktourist