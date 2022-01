Mladík si chcel trošku vystreliť z poštára a zároveň chcel zistiť, či je možné poslať poštou zemiak tak, ako to niekde počul. Vložil teda do schránky na odoslanie zemiak a čakal na reakciu poštára. Ten bol chvíľu mierne zmätený no nakoniec zemiak zobral a zaradil do prepravy.