Po prvom rande cez Tinder zistili, že obaja majú covid: Takto nečakane vyriešili karanténu

Videli sa len jedenkrát v živote a hneď mali možnosť okúsiť, aké je to spolu bývať. Ako píše denník The Independent, žena menom Sarah Henley sa vďaka zoznamovacej aplikácii Tinder stretla s mužom a po jedinej schôzke sa obaja nakazili koronavírusom.

Keďže museli ísť do povinnej karantény, rozhodli sa pre nečakané riešenie – ísť do karantény spolu aj napriek tomu, že sa len práve spoznali.

Mladá Austrálčanka zdieľala z tohto zaujímavého pobytu s takmer neznámym človekom na sociálnej sieti TiKTok rovno sériu videí. Jedno z nich sa začína záberom na pozitívny test na covid spolu s popisom: „Uhol pohľadu: Vy a vaše Tinder rande chytíte covid a musíte sa spolu izolovať.“

Video potom pokračuje rýchlym zostrihom, na ktorom je vidno, ako dvojica trávi spoločné dni izolácie. Zábery ukazujú, ako si objednávajú jedlo cez donášku, pijú pivo a perú oblečenie. Na ďalších je zasa zachytené, ako trávia spoločný čas hraním hier, sledovaním televízie či dokonca to, ako jej Tinder známosť pripravuje šalát.

Niektorí ľudia v komentároch sa Sarah pýtali, prečo karanténu nestrávili nezávisle od seba, na čo v krátkosti zodpovedala, že to nebolo možné z osobných dôvodov. Väčšina používateľov však tento nápad chválili a vtipkovali, že majú takto za sebou už aj medové týždne. „Aspoň by si vedela, aké je to s ním žiť a môžeš sa rozhodnúť, či to je ten pravý, alebo nie,“ stálo v jednom z komentárov.